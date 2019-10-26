عاجل.. انخفاض الجنيه السوداني أمام الدولار والعملات الأجنبية والعربية

يواصل الجنيه السوداني، اليوم، انخفاض سعره أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي "السوداء"، وسجل 74 جنيها مقابل الدولار، واستقر سعر الصرف الرسمي في حدود 47 جنيها.

وقال تاجر العملة ياسر عبدالقادر، إن تراجع الجنيه أمام الدولار إلى الإقبال الكبير على الشراء، رغم أن السوق لا يشهد ندرة في العملات الأجنبية.

وأوضح عبدالقادر، في تصريحات خاصة لـ"اخبار الخليج 365 365"، أن السوق الموازي شهد توسعًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية وتداولا لمبالغ كبيرة في اليوم، وعزاء ذلك إلى توقف الحملات الأمنية التي كانت تشنها السلطات على المتعاملين في السوق السوداء.

وارتفعت العملات العربية مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وبلغ سعر الريال السعودي 19 جنيها، والدرهم الإمارتي 20 جنيها، وبلغ سعر الجنيه المصري في حدود ٤ جنيهات سودانية.