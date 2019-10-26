علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاجتماعات التحضيرية لقمة دول عدم الانحياز المنعقدة حاليا في "باكو" عاصمة أذربيجان شهدت سجالا ونقاشا مطولا حول الفقرة الخاصة بإدانة العدوان التركي على سوريا، حيث شدد وفد مصر على إدانة هذا العدوان ووصفه بأنه "انتهاك لسيادة دولة عضوة في حركة عدم الانحياز وخرقا لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي بما يستوجب الاستنكار والإدانة الشديدة من جانب حركة عدم الانحياز والمجتمع الدولي".
وعلمت الوكالة، أن وفد دويلة قطر دافع عن العدوان التركى على سوريا ووصفه بأنه "ممارسة لحق الدفاع الشرعى عن النفس" وهو النهج الذى تبناه أيضا وفود من باكستان وماليزيا وزامبيا .
كما علمت أن الوفد المصري خلال تلك الاجتماعات رفض أن تتحدث تركيا كدولة مدعوة أمام القمة باعتبارها دولة معتدية على إحدى دول الحركة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مصر تدين العدوان التركى على سوريا.. وقطر تعتبره حقها في الدفاع الشرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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