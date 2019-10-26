عاجل.. متظاهرون يرفعون العلم العراقي أعلى مبنى القنصلية الإيرانية

رفع متظاهرون العلم العراقي، منذ قليل، فوق مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء جنوبي البلاد، وذلك بعد محاصرتهم للقنصلية، وفقًا لما أفادت به فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.

وحاصر عدد من المتظاهرين في مدينة كربلاء العراقية، منذ قليل، القنصلية الإيرانية، مرددين هتافات مناهضة لطهران، وفقًا لما أفادت به فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها.