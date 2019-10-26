عاجل.. وزير الدفاع اللبناني يوجه تحذيرات مهمة للمحتجين

حذر وزير الدفاع اللبناني، من حمل الأسلحة أثناء الاحتجاجات، مطالبًا المتظاهرين بالإبلاغ عن أي شخص يحمل سلاحا، وذلك وفقًا لما أفادت به فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

كان الجيش اللبناني، قد أعلن وقوع 5 إصابات في صفوف عناصره، جراء تعرضهم لرشق بالحجارة والرمى بالمفرقعات النارية، وذلك لدى تدخل قوة من الجيش لفض نزاع بين المتظاهرين من جهة وعدد من المواطنين من جهة أخرى، فى منطقة البداوى بمدينة طرابلس.

وأوضحت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى – في بيان اليوم، السبت، أن الأحداث التي شهدتها منطقة البدواي اليوم، جاءت جراء اشتباك وقع بين مجموعة من المتظاهرين والمعتصمين الذين كانوا يقطعون الطريق، وعدد من المواطنين الذين حاولوا اجتياز الطريق بسياراتهم.

وأشارت المديرية، إلى أن قوة من الجيش تدخلت لفض هذا الاشتباك بين المعتصمين والمواطنين، غير أنها تعرضت للرشق بالحجارة والرمي بالمفرقعات النارية، على نحو أدى إلى وقوع 5 إصابات في صفوف عناصرها.

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وذكر البيان أن القوة قامت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المواطنين، كما أنها اضطرت لاحقا – بسبب تطور الاشتباك – إلى إطلاق النار في الهواء والرصاص المطاطي، لافتة إلى أن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح، وأن الجيش استقدم تعزيزات أمنية إلى المنطقة وأعاد ضبط الوضع إلى ما كان عليه وفتح تحقيقا بالموضوع.

من جانبه، أجرى رئيس الحكومة سعد الحريري، اتصالا هاتفيا بقائد الجيش العماد جوزاف عون، وطلب منه إجراء تحقيق فوري في ملابسات الحادثة واتخاذ التدابير اللازمة.

وأكد الحريري - بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي - ضرورة حماية حرية التعبير السلمي للمواطنين، والحفاظ على الطابع السلمي لتحركهم.