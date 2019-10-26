الحكومة الأردنية تعلن حزمة إجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني غدا

يعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، صباح غد الأحد في المركز الثقافى الملكي، عن حزمة إجراءات حكومية تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطنى وتحفيز الاستثمار.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، تأتي الحزمة التحفيزية استجابة لتوجيهات الملك عبدالله الثاني للحكومة لاتخاذ قرارات وإجراءات واضحة تحفز الاقتصاد الوطنى وتلامس حاجات المواطنين المعيشية وتخفف من البطالة.

ويتخلل الجلسة، التي يشارك بها عدد من أعضاء الفريق الوزارى، كلمة لرئيس الوزراء يتبعها جلسة حوارية حول انعكاس مثل هذه الإجراءات على عدد من القطاعات المحورية.

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ويمثل المدعوون لحضور الجلسة النقاشية، مختلف القطاعات المستهدفة من الحزمة التحفيزية، إضافة إلى العديد من رجال الاقتصاد والمستثمرين وغرف الصناعة والتجارة وأكاديميين متخصصين وممثلي وسائل الإعلام.

وستشهد الجلسة حوارا تفاعليا بين أعضاء الفريق الوزارى وأمين عمان ورئيس هيئة الاستثمار من جهة والحضور من جهة أخرى، يجيب خلاله المسؤولون الحكوميون على الأسئلة المطروحة من الجمهور حول مختلف الإجراءات والمحاور التي شملها التوجه الحكومي.

كان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أعلن خلال ترؤس الملك لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، أن الحكومة وضعت العديد من الإجراءات والقرارات التحفيزية ضمن أربعة محاور رئيسة، هي زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.