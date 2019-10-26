الرئيس البرازيلي يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

وصل إلى الإمارات، مساء، اليوم، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونارو، في زيارة رسمية إلى الدولة تبدأ غدا.

ووفقا إلى ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، كان في استقبال لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعى وزير الطاقة والصناعة .

ويرافق الرئيس البرازيلي وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمستشارين.