حاصر عدد من المتظاهرين في مدينة كربلاء العراقية، منذ قليل، القنصلية الإيرانية، مرددين هتافات مناهضة لطهران، وفقًا لما أفادت به فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها.
كان أفاد مصدر أمنى فى محافظة ذى قار العراقية، اليوم السبت، بحرق منزل رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس المحافظة.
وذكر المصدر لقناة "السومرية نيوز" - أن عددا من الأشخاص قاموا بحرق منزل رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ذى قار، موضحا أن قوات الأمن فى البصرة اعتقلت عددا من المتظاهرين بالقرب من فلكة العروسة وسط محافظة البصرة.
وأشار إلى أن قوات الأمن قامت بتفريق المتظاهرين قرب مبنى الحكومة المحلية، مضيفا أن قوة من الفرقة 19 التابعة لعمليات الفرات الأوسط بالديوانية وصلت إلى المحافظة للإشراف على الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. متظاهرون يحاصرون القنصلية الإيرانية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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