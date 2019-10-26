ضبط عملات أجنبية مهربة في أجساد سيدات بمطار بورتسودان

التاريخ: 26-أكتوبر-2019
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ضبطت سلطات جمارك مطار بورتسودان الدولى (29000) يورو بالإضافه إلى (44000) ريال مخبأة بطريقة احترافية في أجساد ثلاث سيدات وحقائبهن في محاولة لتهريبها إلى خارج البلاد.
وأوضح العقيد شرطه خالد عثمان الفكي مدير إدارة جمارك مطار بورتسودان للمكتب الصحفي للشرطة أن المبالغ الماليه وجدت مخبأة بطريقة احترافية داخل شنط ثلاث نساء مغادرات إلى خارج البلاد عن طريق خياطتها بالشنط إضافه إلى الإخفاء داخل أجسامهن.
وأشاد اللواء شرطه عوض الله الشيخ عوض الكريم مدير دائرة جمارك البحر الأحمر بحسب (اليوم التالي) بالإنجاز واكتشاف الطريقة النوعية والاحترافية من طرائق التهريب مما يدل على الخبرات التراكمية الممتازة لضباط جمارك مطار بورتسودان بولاية البحر الأحمر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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