تعيين (علي بخيت) مديراً لمكتب رئيس الوزراء

التاريخ: 26-أكتوبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة عين رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك الأستاذ علي بخيت مديراً لمكتب سيادته خلفاً للأستاذ عبدالله ديدان. Advertisements وأشاد السيد رئيس الوزراء بأداء الأستاذ ديدان والجهد العظيم الذي بذله في المرحلة التأسيسية بالمكتب إبان تشكيل الحكومة بحسب سونا. الجدير بالذكر أن الأستاذ عبدالله ديدان كان يقوم بتأدية هذه المهمة خلال الفترة الماضية بشكل مؤقت متطوعاً ووجد التقدير من جميع الذين عملوا معه في مجلس الوزراء خلال هذه الفترة القصيرة التي قضاها بينهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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