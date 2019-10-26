التاريخ: 26-أكتوبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة Advertisements جددت نيابة أكتوبر بالقاهرة حبس سوداني 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في الهيروين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها. وبحسب ما نقلته صحيفة (التيار) أن قسم شرطة ثالث أكتوبر، تمكن من ضبط المدعو “موسى. ع. ع”، 41 عاماً، (سودانى الجنسية)، عاطل، وبحوزته 50 لفافة بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت نحو 3 كيلو جرامات، هاتف محمول، مبلغ مالي 420 جنيهاً. وسقوط عنصر إجرامى وزوجته كونا عصابة للإتجار في الهيروين بالشرقية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. تجديد حبس سوداني 15 يوماً بتهمة الإتجار في الهيروين بأكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.