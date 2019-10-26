طرد المراجعة الداخلية من قبل مدير شركة الكهرباء الجديد

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منع مدير الشركة السودانية لنقل الكهرباء، المهندس سليم محمد محجوب سليم المراجعين الداخليين، الذين قد تم انتدابهم، من أداء دورهم الرقابي،

وبحسب (التيار) من مصدر موثوق به، أن مدير الشركة السودانية لنقل الكهرباء منع المراجعين من ممارسة مهامهم بالشركة، ومنعهم من دخول المكاتب وأخذ متعلقاتهم، وسبق أن تعرض المراجعيين الذين تم انتدابهم لمراجعة أعمال الشركة للطرد من مدير العهد البائد الذي خلفه المهندس سليم محمد محجوب، ونوه المصدر إلى الحق القانوني الأصيل الذي يشير إلى أن جميع الوحدات والهيئات والشركات الحكومية تخضع للمراجعة، ولفت المصدر أن الأزمة سببها أن الشركة تعتمد في مراجعة أمورها المالية على طاقم محلي يتبع للشركة، وتابع المصدر، مدير الشركة المهندس سليم محجوب رفض مقابلة المراجعين وتعامل معهم بشكل فظ قبل أن يصدر قراراً بمنعهم من ممارسة دورهم، وتشير الصحيفة أن قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة للعام 2015م ينص على تمكين المراجعة الداخلية من أداء دورهم ومهامهم الرقابية بما يتوافق مع قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية وأن الشركات الحكومية بما فيها شركات الكهرباء تراجع من قبل المراجع العام باعتبارها شركات تابعة للدولة وتدار وفق منهج ورؤية الدولة وبموجب القانون الذي يمكِّن ديوان المراجع العام من مراجعة شركات الكهرباء، وفي سياق متصل علمت (التيار) أن مدير شركة نقل الكهرباء قد غادر البلاد في زيارات خارجية، ورغم تحفظات مجلس الوزراء على سفر المسؤولين ترشيداً للصرف من الخزينة العامة، لكن لم يثبت للصحيفة أن المدير ومرافقيه غادروا على نفقة الدولة أم على نفقتهم الخاصة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)