الهيئة العربية للاستثمار : مساعي لتحقيق الأمن الغذائي العربي

أوضح المهندس محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أن التنسيق واللقاءات التي جرت مؤخراً بين الحكومة الانتقالية وإدارة الهيئة تعد انطلاقة حقيقية لمواصلة الشراكة في مجال الاستثمار بين الجانبين لتحقيق الأمن الغذائي العربي من موارد السودان الزراعية.

ودعا المزروعي خلال لقائه اليوم في “برنامح سبت أخضر” في قناة النيل الأزرق، المسؤولين بالدولة إلى ضرورة تعديل السياسات الزراعية وقانون الاستثمار في السودان فضلاً عن أهمية تدخل الحكومة المركزية لايقاف نزع الأراضي التي تمثل المقوم الأساسي للتعاون بين الهيئة وحكومة السودان.

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وأشار المزروعي بحسب سونا – إلى الزراعة التعاقدية بين الهيئة وصغار المزارعين، مبيناً أن هذه الشراكة استفاد منها أكثر من ٣٥ الف مزارع في السودان، مبيناً أن نجاح هذه التجربة يعود إلى التزام الهيئة بالتمويل وتوفير الأسمدة والبذور المحسنة للمزارعين.

من جانبه أبان دكتور شعلان علوان المشايخي، مدير إدارة الدراسات والإنماء بالهيئة، أن الشراكة أحدثت مشروعات تمثلت في إنتاج اللحوم البيضاء والأعلاف والزيوت والبذور المحسنة والسكر.

وأوضح المهندس طارق دفع الله مدير الشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل الازرق أن الشركة بدأت في إطار شراكتها مع حكومة السودان في تنفيذ خطة لمدة ثلاثة أعوام لتأهيل المعدات الزراعية للمحافظة على الإنتاجية من المحصولات الزراعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)