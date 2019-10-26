والي الجزيرة يدعو للتوسع في الصناعات التحويلية

دعا اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف لضرورة التوسع في الصناعات التحويلية للاستفادة من القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية بالتركيز على محصول القطن .

وشدد لدى تفقده صباح اليوم السبت محلج عازة ضمن شركة ماماو للأنشطة المتعددة بضاحية حنتوب شرق مدني برفقة مدير شرطة الولاية وقائد ثاني الفرقة الأولى مشاة ومدير جهاز المخابرات الوطني وعدد من مديري فروع البنوك بالولاية، على ضرورة تغيير قوانين الاستثمار ومعالجة العقبات التي تعترضه.

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وأشار بحسب سونا – إلى أهمية الاستفادة من كميات القطن المحلوج داخل الولاية بالدخول في صناعة الغزل والنسيج وأعلن التزام حكومة الولاية بتوفير الخدمات في مناطق الإنتاج وربطها بالطرق وتأمينها مشيداً بدور الرأسمالية الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني ودعم الخدمات في إطار المسؤولية المجتمعية للمصانع .

من جانبه، أوضح الأستاذ محمد الخير أحمد الإمام مدير المحلج أن المحلج بدأ العمل في موسم ٢٠١٨م بطافة إنتاجية 2 ألف قنطار قطن في اليوم وكشف عن الترتيبات الجارية لإنشاء مصانع للغزل والنسيج والملبوسات الجاهزة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)