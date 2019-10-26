غرفة المستوردين تؤكد توفر النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية

التاريخ: 26-أكتوبر-2019
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أكدت غرفة مستوردي الأدوية وجود وفرة في الأدوية بالإمدادات الطبية، مشيرة إلى استمرار جهودهم لتوفيرها، بجانب توفير النقد الأجنبي من أجل تغطية استيرادها من الخارج.
وقال صلاح سوار الذهب رئيس غرف مستوردي الأدوية، بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن الدواء سلعة حيوية وإنسانية وإنهم كغرفة مستمرون في توفيره، مؤكداً أن البنوك لديها من النقد الأجنبي ما يكفي لتغطية استيراد الأدوية، وزاد بالقول “إن الوضع مطمئن ولا توجد أي فجوة في الدواء، فهو متوفر الآن بالإمدادات الطبية”. وأضاف أنهم كغرفة يعملون على تلبية احتياجات المرضى من الدواء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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