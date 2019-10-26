“حمدوك” يلغي قرار استثناء “شمال كردفان” من رفع سن المعاش

أصدر عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، قراراً قضى بإلغاء القرار الخاص باستثناء عمال ولاية شمال كردفان من القرار الجمهوري القاضي برفع سن المعاش إلى (65) سنة، ولقي القرار الذي لا يتيح للعاملين في مؤسسات الدولة بشمال كردفان العمل بعد سن الـ(60)، استهجاناً من العمال واعتبروه تمييزاً سلبياً، سيما وأن القرار الصادر منح جميع العاملين ميزة العمل حتى سن الـ(65) باستثناء ولاية شمال كردفان.

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وأكد اللواء الصادق الطيب عبدالله، والي ولاية شمال كردفان المكلف،بحسب (اليوم التالي) أن القرار أعاد الحق لأصحابه ورفع الضرر عن كل المتضررين من العاملين وأسرهم، مؤكداً أن حكومته لن تدخر جهداً لتحقيق العدالة التي رفعتها الثورة شعاراً ورفع الظلم عن كل مواطن.

وأعرب عن شكره وتقديره للمجلس السيادي والوزراء والوزارات الاتحادية المعنية، لتعاونها في إصدار القرار، كما حيّا صبر ومثابرة المعاشيين بالولاية حتى عودة الحق وانتصار العدالة، وكان قد صدر قراراً باستثناء عمال ولاية شمال كردفان من القرار الجمهوري القاضي برفع سن المعاش إلى (65) سنة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)