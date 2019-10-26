الحكومة تطالب البنك الدولي بإعادة تقييم ديون السودان

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أكد إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن الحكومة تعمل على معالجة المخاوف الأمنية، بجانب تعزيز العائدات الداخلية، وذلك عن طريق إغلاق الثغرات الضريبية وتفكيك اقتصاد الظل. وأعرب البدوي خلال استضافته في مركز أفريقيا التابع للمجلس الأطلنطي، خلال زيارته للولايات المتحدة مؤخراً، عن تفاؤله برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. واعتبر أن القائمة تمثل عائقًا للحكومة الانتقالية من تلقي الدعم المالي من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

وقال البدوي بحسب (اليوم التالي) إنه “متفائل للغاية” بمناقشاته مع المسؤولين والمشرعين الأمريكيين بشأن إخراج السودان من قائمة الإرهاب. من جهة أخرى أوضح د. إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن ديون السودان تبلغ حوالي 62 مليار دولار، لكن الحكومة طلبت من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي المساعدة في الوصول إلى تقييم أكثر دقة. وأشار البدوي إلى أن السودان لديه حوالي 3 مليارات دولار من المتأخرات مع المؤسسات المالية الدولية. وقال ـ بحسب (رويترز) ـ إن الصين كانت وستظل دائنًا مهمًا، لكن السودان حريص على توسيع قاعدة شراكته، خاصة مع الولايات المتحدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)