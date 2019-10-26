عاجل.. اعرف سعر الدولار والريال السعودي اليوم في السودان

في إطار الخدمات التي ينشرها موقع اخبار الخليج 365 365، نقدم لكم أسعار العملات الأجنية والعربية، أبرزهم سعر الدولار الأمريكي، وسعر الريال السعودي، من جهتهم، أكد عدد من التجار، ارتفاع سعر الريال السعودي بشكل ملحوظ، حيث وصل إلى ٢٠.٣ جنيه للشراء و٢٠,٥ جنيه للبيع.

وطبقا لتجار يعملون بالسوق الموازي، فإن سعر الدولار الأمريكي ارتفع بنحو مفاجئ في نهاية تداولات الثلاثاء الماضي، بعد ان استقر خلال النهار عند 74 جنيها.

حقق سعر صرف الدولار الأمريكي، رقمًا قياسيًا جديدًا مقابل الجنيه السوداني، حيث ارتفع إلى 77 جنيهًا، مسجلًا رقمًا غير مسبوق، ويقدم موقع "اخبار الخليج 365 365"، في إطار الخدمات التي ينشرها لمتابعيه، سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني.

وأكد أحد التجار العاملين في السوق الموازي، أن حركة مفاجئة عمت سوق العملات بعد الظهر، عندما اشتد الطلب على شراء الدولار من بعض الشركات وكبار تجار العملة.

Advertisements

ورجح أن يكون تراجع الحملات الأمنية وتوقف صادر الماشية وراء ازدياد أسعار العملات مقابل الجنيه وتوقع استمرار الارتفاع خلال الأيام المقبلة خاصة مع زيادة الطلب وشح المعروض من النقد الأجنبي إضافة لإحجام المواطنين والتجار عن البيع املا في مزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وشدد محلل مصرفي، على ضرورة وضع الحكومة الانتقالية تصورا كاملا للتعامل مع النقد الأجنبي، والسعي للاستفادة من تحويلات ومدخرات المغتربين.

وأشار إلى أن ارتفاع وانخفاض الدولار يرتبط بعوامل العرض والطلب وكل من يحتاج الدولار إن لم يجده فى الصرافات يلجأ للسوق الموازي الامر الذي يفاقم من مشكلة النقد الأجنبي بشكل مستمر.