عاجل.. هل تشهد السودان سقوط أمطار تصل لـ السيول؟ (اعرف حالة الطقس الآن)

هل تشهد السودان سقوط أمطار تصل للسيول؟ أسئلة وحيرة وقلق في أذهان المواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية في عدد من الدول الشقيقة والقريبة من دولتنا أبرزهم جمهورية مصر العربية الشقيقة، من جهته يقدم موقع اخبار الخليج 365 365، في إطار الخدمات حالة الطقس لمتابعيه ومواطني بلدنا السودان، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، في العاصمة الخرطوم وكافة أنحاء بلدنا، وذلك بالتزامن مع التحذيرات التي توجهها عدد من الدول أبرزهم جمهورية مصر العربية الشقيقة. وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن السودان تشهد استقرارًا في حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدًا الجمعة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس في الخرطوم - السودان، غالباً صافي، ودرجة الحرارة العظمى في الخرطوم °38، ودرجة الحرارة الصغرى في الخرطوم °28.

أخبار حالة الطقس غدا في بلاد الشام ومصر:

كما تشهد حالة الطقس في بلاد الشام ومصر، زخات أمطار رعدية غزيرة في أجزاء من مصر وبلاد الشام وتنبيه من احتمال تشكل السيول، وتسود بلاد الشام ومصر أجواء خريفية مُتقلبة وغير مستقرّة، وتظهر السحب الرعدية في أجزاء من شمال مصر وفلسطين ولبنان وسوريا وبعض مناطق الأردن، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية مع تنبيه من احتمال تشكل السيول.

وتسود أجواء باردة نسبياً مع ساعات الليل مع درجات حرارة قريبة من 14-15 درجة مئوية في المرتفعات الجبلية.



حالة الطقس في مصر (اعرف التفاصيل)

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، تحسنا ﻓﻰ الأﺣﻮال اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ تنحسر ﻓﺮص ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء وﺗﺰداد ﻓﺘﺮات ﺳﻄﻮع اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲ الأﻧﺤﺎء ﻟﻴﺴﻮد ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎر ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻟﻴﻼ. وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤية فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟية ﻏﺮﺑية ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ وﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ. Advertisements الطقس غدا في مصر وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 21 ، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.

أخبار حالة الطقس غدا في دول المغرب العربي:

ويسود في دول المغرب العربي، طقس ممطر على أجزاء من السواحل الجزائرية وامتداد تأثير الحالة يوم الخميس إلى تونس، وأمطار متوقعة على بعض المناطق الشمالية من الجزائري وخاصة المناطق الساحلية، فضلًا عن انخفاض على درجات الحرارة في مختلف دول المغرب العربي وأجزاء مائلة للبرودة نهاراً إلى باردة ليلاً في مختلف المناطق، وتنتقل الحالة الجوية لتؤثر على تونس مع أمطار رعدية غزيرة في بعض المناطق وتحذير من السيول.

أخبار حالة الطقس حول العالم:

ويشهد الطقس حول العالم، أمطار رعدية غزيرة إلى شديدة الغزارة متوقعة على جنوب فرنسا وأجزاء من شمال وشرق إسبانيا وجزر كورسيكا وسردينيا مع تحذير من تشكل السيول والفيضانات، وانتقال الأمطار إلى إيطاليا تدريجيًا، واستمرار الطقس الدافئ والمستقر على غير المعتاد في دول البلقان وشرق القارة الأوروبية، وثلوج على أجزاء متفرقة من سيبيريا وروسيا وصولاً لشمال الدول الاسكندنافية، واستمرار المؤشرات على تطور الإعصار (بوالوي) في بحر الفلبين إلى إعصار من الدرجة الرابعة خلال الأيام القادمة، مع توجهه نحو الشمال والشمال الشرقي، وموجة ثلوج متوقعة على جبال الروكي في الولايات المتحدة الأمريكية.