عاجل | "مفاجآت وكواليس جديدة".. اعرف حالة الطقس الآن في السودان

"ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة"، قلق وحيرة بين المواطنين بسبب التحذيرات الدائمة من كافة البلدان العربية من حولهم أبرزهم مصر بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار تصل إلى السيول، وفي إطار الخدمات التي يقدمها موقع اخبار الخليج 365 365، ننشر حالة الطقس المتوقعة، اليوم، في السودان، حيث أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن طقس السيوم سيشهد هطول أمطار متوسطة خلال الساعات المقبلة بولايات “كسلا، القضارف، الجزيرة، سنار، النيل الأزرق، النيل الأبيض، غرب كردفان، شرق ووسط وغرب دارفور وجنوب كردفان”.

وأوضحت الأرصاد الجوية، بحسب موقعها الرسمي، أنّ الفاصل المداري يمر شمال كسلا وجنوب الخرطوم والفاشر والجنينة، متوقّعةً تراجعه جنوباً خلال الـ(72) ساعة المقبلة، وتوقّعت الهيئة انخفاض درجات الحرارة العُظمى والصغرى في شمال وأواسط وغرب البلاد مع تأثرها بالغبار المثار.