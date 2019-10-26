الجيش اللبناني يطلق النار في الهواء بمحيط مدينة طرابلس

قال شاهد وقناة الجديد اللبنانية، نقلا عن مراسلها إن الجيش اللبناني أطلق أعيرة نارية في الهواء خلال احتجاج أغلق طريقا قرب مدينة طرابلس اليوم السبت.

وقال الصليب الأحمر اللبنانى على تويتر، إن 3 أشخاص أصيبوا هناك وإنه يجرى إرسال سيارات إلى الموقع.

وقال شاهد إن محتجين كانوا يغلقون طريقا رئيسية تمتد شمالا من مدينة طرابلس إلى منطقة عكار. وكان الجيش يحاول فتح تلك الطريق وأطلق أعيرة نارية فى الهواء، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام إنه سمع دوى إطلاق نار دون أن تذكر تفاصيل أخرى.