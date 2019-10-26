عاجل.. مصادر: السودان تتجه لإنشاء حكومة إلكترونية

أفادت مصادر صحفية، بأن الحكومة الانتقالية في السودان تتجه لإنشاء حكومة إلكترونية لتلافي الأخطاء والمخالفات التي تمت في الحكومة الالكترونية السابقة .

وقالت إن الحكومة الانتقالية تجري اتصالات مكثفة مع عدد من الخبراء السودانيين في الخارج لإنشاء الحكومة الالكترونية، بحسب مانشرته صحيفة الرأي العام .

ورجحت المصادر تولي البروفيسور صلاح منديل المستشار الاول لمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للمعلومات والاتصالات المقيم في جنيف وضع إستراتيجية رقمية شاملة تطبق في الفترة القادمة التي لاتتجاوز الـ6 أسابيع .

وتعد أسهم البروفيسور صلاح منديل في إنشاء الحكومة الإلكترونية في 23 دولة .