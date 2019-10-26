فلسطين ترحب بقرار ماليزيا فتح سفارة لها فى فلسطين

رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، بقرار ماليزيا، بفتح سفارة لها في فلسطين، معتبرا ذلك "مبادرة تصدر عن قيادة ماليزية شجاعة ذات رؤية ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية، والشرعية الدولية وقراراتها، لا ترهبها التهديدات والضغوط التي تتعرض لها من بعض القوى العالمية".

وأشار المالكي- في بيان اليوم السبت- إلى أنه التقى برئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد،على هامش قمة دول عدم الانحياز في عاصمة أذربيجان "باكو"، وشكره باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس والشعب الفلسطيني على هذه الخطوة الشجاعة، وعلى الدعم الماليزي لفلسطين، وقضيتها العادلة، والمواقف والتصريحات التي يدلي بها شخصيا لصالح دعم القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الانتقادات التي يوجهها إلى دولة الاحتلال، وانتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن رئيس وزراء ماليزيا أكد التزامه شخصيا وبلاده على استمرار الدعم لفلسطين، والوقوف مع الحقوق الفلسطينية، حتى نيل الحرية والاستقلال.