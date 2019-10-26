“عسكري” يهرِّب “تلفون” ويسلمه للرئيس “المخلوع” داخل السجن

كشفت منظومة “زيرو فساد” عن فصل “عسكري” من الخدمة لتهريبه هاتف محمول وتسليمه للرئيس المخلوع داخل محبسه بسجن كوبر. لافتة إلى أنه عثر على الرئيس المخلوع وبحوزته “الهاتف”. Advertisements مشيرة إلى أنه تم تعيين العسكري المفصول في إحدى الشركات براتب مجزي، ولفتت المنظومة بحسب صحيفة الجريدة، لتقصير وزارة الداخلية في حسم نشاط الرئيس المخلوع ومعاونيه بسجن كوبر وتقاعسها في تنفيذ مشروع تم دفع تكلفته كاملة منذ يوليو المنصرم. وشددت على اتجاهها تحريك إجراءات قانونية إن لم تسرع الوزمارة في البدء بتنفيذه بأسرع وقت ممكن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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