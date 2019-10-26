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كمال عمر: وزراء “حمدوك” في سنة أولى سياسة

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التاريخ: 26-أكتوبر-2019

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كمال عمر: وزراء “حمدوك” في سنة أولى سياسة

كشف القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر عن شروعه في كتابة طعن ضد تجديد حالة الطوارئ توطئة لتقديمه للمحكمة الدستورية.

 

وطالب كمال الحكومة الانتقالية بفتح الوثيقة الدستورية وإجراء تعديلات عليها بإخراج برامج الأحزاب، وإدخال برنامج السودان، مؤكداً أن الوثيقة بشكلها الحالي لا يمكن أن تحقق التحول الديمقراطي بالبلاد، موضحاً أن رئيس الوزراء اجتهد في اختيار وزراء لكنهم ظهروا وكأنهم “في سنة أولى سياسة”.

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وأعاب القيادي بالمؤتمر الشعبي، على الحكومة الانتقالية تجديدها للطوارئ، واعتبر الطوارئ أول اعتداء خطير قامت به الحكومة الانتقالية ضد الوثيقة الدستورية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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