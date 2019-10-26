وزيرة التعليم العالي: مراجعة وضع جامعات الرباط وكرري وأفريقيا العالمية

كشفت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د. انتصار صغيرون عن حل الوحدات الجهادية في عدة جامعات، لكنها قالت إنه لا يكفي لمعالجة العنف الطلابي، مشددة على أهمية تحكيم صوت العقل والسلمية وعدم الاستفزاز بين الطلاب داخل الحرم الجامعي، قاطعة بتعديل وضع جامعات (الرباط، كرري وأفريقيا العالمية) لتكون جامعات خاصة.

وأكدت الوزيرة خلال لقائها تجمع الطلاب السودانيين بحسب صحيفة المجهر أمس، مراجعة تصاديق الجامعات والكليات ومنح تصاديق لعدد من الكليات الجديدة والتي سيزيد عددها من (76 إلى 90) كلية خاصة، مع البدء في مراجعة الجامعات الخاصة (الرباط وكرري وافريقيا العالمية)، وأكدة الوزيرة الاتجاه لمراجعة الرسوم الدراسية للعام القادم.

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وتم الاتفاق بين الوزيرة وتجمع الطلاب على تخصيص عدد من الباصات الجديدة للطلاب، كما تعهدت الوزارة بحل أزمة الخبز، وتم الاتفاق على التزام كل جامعة بإعادة الطلاب والاساتذة والعمال المفصولين سياسياً، بالإضافة إلى هيكلة الصندوق القومي لدعم الطلاب وتبعيته للجامعة، وشدد التجمع على أهمية الحماية الأمنية للجامعات خلال الأيام الأولى للدراسة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)