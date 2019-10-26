التاريخ: 26-أكتوبر-2019
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كشف عضو الإدارة بشركة الصمغ العربي صلاح محمد عثمان، عن إدخال مدير الشركة (4) أشخاص لحضور اجتماع خاص بمجلس الإدارة عُقد الاسبوع الماضي لا علاقة لهم بالشركة وليسوا أعضاء في مجلس إدارتها، ونوه إلى منع (4) أعضاء بالمجلس من حضور ذات الاجتماع بالقوة.
ووصف عثمان بحسب صحيفة الصيحة، الخطوة بأنها “تزوير” صريح في قائمة الأعضاء المعتمدين من السلطات، وقال إن مدير الشركة يريد التخلص من الأصوات التي تكشف الفساد بمحاولة إبعادهم من المجلس واستبدالهم بآخرين، وأشار إلى أن المدير جهز قائمة وصفها بالمزورة باعتبار أنها تحوى أسماء الأعضاء الذين يحق لهم دخول الاجتماع.
وقال عثمان إنهم فُوجئوا بخلو القائمة من اسمه وثلاثة آخرين من زملائه ووضع أسماء (4) ليسوا أعضاءً بالمجلس وحرمانهم من دخول الاجتماع، وشدد عثمان على أن الاجتماع يعتبر باطلاً قانوناً لعدم حضور (7) من أعضاء المجلس الـ(11)، ودمغ الاجتماع ب”ناقص النصاب”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عضو مجلس إدارة “الصمغ العربي”: تم منعنا بالقوة من حضور اجتماع الشركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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