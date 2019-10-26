التعايشي :عودة وفد الحركة اليوم انتصار للسلام

رحبت الحكومة بوصول وفد حركة جيش تحرير السودان بقيادة القائد مني أركو مناوي إلى البلاد اليوم واعتبرت أن عودة الوفد إلى السودان جزء من عملية السلام المستمرة التي تسعى لتحقيقها في كل الجبهات .

وقال عضو المجلس السيادي محمد الحسن التعايشي في المؤتمر الصحفي بمطار الخرطوم صباح اليوم بمناسبة عودة الوفد إن وصول وفد حركة جيش تحرير السودان والوفود التي سبقته تأتي في إطار التغيير الذي حدث في ديسمبرالماضي باعتبار أن ما حدث هو ثمرة نضالات كل السودانيين عبر مختلف وسائلهم النضالية، مؤكدا أن كل من ساهم في عملية التغيير يعتبر جزءا من ترسيخ مبادئ التغيير وتحقيق مطلوبات الثورة .

وأبان أن السلام واحد من أهم أهداف الثورة الجوهرية لفتح الطريق أمام الوطن على أسس جديدة .

وأكد التعايشي التزام الحكومة بتحقيق السلام الشامل في البلاد ولفت إلى أن وصول هذا الوفد هو جزء من التزامات الطرفين الحكومة والجبهة الثورية ومكوناتها باتفاق حسن النوايا في إعلان جوبا الأول والاتفاقات التي تلت إعلان جوبا فيما يتعلق بالإعلان السياسي وإعلان وقف العدائيات .

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وأوضح التعايشي أن مشوار السلام هو مشوار كل أهل السودان داعيا إلى مشاركة كل مكوناته في دفع استحقاقات السلام ووضعه في الأولويات القصوى .

وتوقع التعايشي أن تعمل كل الوفود التي وصلت السودان من حركات الكفاح المسلح جنبا إلى جنب مع السودانيين لتكملة مشوار التغيير الذي حدث في ديسمبر والعمل على استنهاض المجتمع ومكوناته حتى يكون السلام هدفا لكل الجماهير وأنه استحقاق ملزم لكل الأطراف مؤكدا أن البلاد أصبحت مفتوحة بموجب القرار الذي أصدرته الحكومة والقاضي بمراجعة الأسرى والمعتقلين سياسيا، لافتا إلى أن هناك لجنة يعمل معها وفد الحركة توطئة لرفع الحظر عن قوائم السياسيين أو قيادات في حركات الكفاح المسلح.

وأوضح أن ذلك تأكيدا لسياسات سابقة اتخذتها الحكومة بشأن العفو العام وإلغاء الأحكام السياسية التي أصدرها النظام البائد ضد كثير من رموز الكفاح المسلح في السودان والناشطين السياسيين والقيادات السياسية خارج السودان.

وقال التعايشي نؤكدعدم وجود أي قوائم للحظر وأي أحكام قضائية سياسية بحق أي من القيادات مبينا أن البلد مفتوح لكل أبنائه من غير شروط أو استثناء من أجل تحقيق شعارات الثورة وأن الحكومة ملتزمة بواجباتها القانونية والدستورية لحماية حق الآخرين في التعبير والعمل من أجل أفكارهم ورؤاهم .