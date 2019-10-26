إطلاق أول قاعدة بيانات لمكافحة الاتجار بالبشر فى السنغال

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة العدل السنغالية والجهات المعنية في السنغال أول قاعدة بيانات خاصة بقضايا الاتجار بالبشر.

وذكرت المنظمة الدولية، في تقرير صدر في جنيف، اليوم السبت، أن السنغال هي بلد منشأ وعبور ومقصد للعديد من المهاجرين فى غرب ووسط أفريقيا، والذين قد يتعرضون للاتجار بالأشخاص، لافتة إلى أن التسول القسري هو أكثر أشكال الاتجار شيوعا هناك.

وأشارت إلى أنه في عام 2018 تم تحديد 1100 مهاجر سنغالي كانوا يعتزمون الوصول إلى أوروبا على أنهم معرضون للاتجار في ليبيا، مؤكدة أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها السنغال لتحديد هوية الناجين من الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم، إلا أن فرقة العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص في البلاد تواجه نقصا في البيانات المتعلقة بالناجين والجرائم والمتاجرين، إضافة إلى ضعف التواصل وتبادل المعلومات بين السلطات المحلية وغيرها وبما يعني أن تنسيق الإجراءات عبر السنغال ضعيف.

وأفادت المنظمة بأن النظام الجديد سيقوم عبر الإنترنت بجمع بيانات عن الناجين من الاتجار، مثل بلد أو منطقة المنشأ والعمر والجنس وأنواع الإيذاء التي يواجهونها وغيرها من البيانات، مؤكدة أن جمع البيانات سيكون خطوة مهمة للغاية وضرورية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث سيتيح تتبع الناجين من الاتجار بشكل أفضل، وبالتالي تسهيل التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم.