مؤسسة "فريدريش شتيفتونج" الألمانية تنظم ندوة حول سوريا بنوفمبر

تعقد مؤسسة "فريدريش إيبرت شتيفتونج" جلسة نقاش عامة تحت عنوان "سوريا.. نظرة على التحديات المقبلة" في 13 نوفمبر المقبل، بهدف تسليط الضوء على الأوضاع الحالية في سوريا ومناقشة المستجدات الأخيرة.

كما تتركز المناقشات على التحديات المتعلقة بالاستقرار والمصالحة، تأثير الفاعلين المحليين والإقليميين والعالميين في الداخل السوري، وتداعيات العمليات العسكرية الأخيرة في الشمال، وكذلك دور ألمانيا والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

يشارك فى الندوة الدكتور نيلز شميد، عضو البرلمان الألماني والمتحدث الرسمي للشئون الخارجية باسم مجموعة الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرلمانية، الدكتورة مها يحيى، مديرة مركز كارنيغى للشرق الأوسط، بيروت، الدكتور جوزيف ضاهر، باحث ومحاضر في جامعة لوزان، وأستاذ منتسب في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا، شوراش درويش، محامٍ وخبير في الشأن الكردي.

ويدير الندوة الدكتور مورييل أسيبورغ من مؤسسة العلوم والسياسة "SWP" والمعهد الألماني للشئون الدولية والأمنية.