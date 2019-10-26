الرئيس التونسي يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

اجتمع الرئيس التونسي، قيس سعيد، بعدد من قادة الأحزاب لتبادل وجهات النظر في عدد من المحاور المتعلقة بالمشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة، وسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وتحقيق أهداف الثورة.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية- في بيان اليوم السبت- بأن الرئيس أكد ضرورة تغليب جميع الأطراف للمصلحة الوطنية، والتسريع بتشكيل حكومة جديدة تنكب على إيجاد الحلول اللازمة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية العاجلة وتلبي آمال الشعب التونسي بعيدا عن المصالح الحزبية، وفي إطار الاحترام التام لمقتضيات الدستور.

واجتمع سعيد، اليوم، بزهير المغزاوي، الأمين العام لحزب حركة الشعب، الذي قدم لرئيس الدولة تصورات حركة الشعب لمستقبل الحكم في تونس، ورؤية الحزب حول المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، كما اجتمع بالناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، وعبداللطيف العلوي، عضو الهيئة التسييرية للائتلاف.

فيما اجتمع سعيد، مساء أمس، بالأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، ونائبه محمد الحامدي، حيث أفاد عبو بأنه قدم للرئيس مقترحات الحزب للمرحلة القادمة، كما استقبل نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، الذي أعرب عن أمله في التسريع بتشكيل حكومة جديدة مدعومة بأكبر تكتل سياسي ممكن لمواجهة تحديات المرحلة القادمة.