فؤاد مخزومي: ما يحدث في لبنان كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل

صرح النائب اللبناني فؤاد مخزومي، بأن ما يحدث فى الأراضى اللبنانية الآن كان يجب أن يحدث من وقت طويل.
وأضاف مخزومى فى تصريحات صحفية، أن ورقة الحكومة الإصلاحية ما هي إلا حبر على ورق، مؤكدا أنه لا يمكن تصديق إنجاز موازنة بصفر عجز.
وطالب مخزومى بتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة ولسنة واحدة فقط، لافتًا إلى أن أى تعديل حكومي دون تغيير ضحك على أنفسنا، على حد تعبيره.
وبعث مخزومى رسالة لأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله، مفادها بأن الشعب اللبنانى يتحرك ولا يجب اتهامه بالعمالة، مشددًا على أنه لا يوجد تدخلات دولية في الشارع اللبناني.
وأوضح مخزومى أنه لا يمكن لأي دولة مساعدة لبنان في ظل الفساد والهدر الموجود حاليا، وفقا للحدث.
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