زاخاروفا: المنظومة الأمريكية كانت تسعى لتحطيم "بوتينا" معنويًا

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المنظومة الأمريكية كانت تسعى لتحطيم المواطنة الروسية ماريا بوتينا معنويا، وأن الخارجية بذلت جهودا حثيثة دفاعا عنها.

وأكدت المتحدثة أنه كان من الضروري تقديم الدعم القانوني والمعنوي، حيث كانت المنظومة الأمريكية بأكملها تعمل من أجل تحطيم بوتينا معنويا، اليوم السبت.

وقدمت الشكر لوسائل الإعلام الروسية والصحفيين الذين عملوا على تغطية قضية بوتينا، موضحة في الوقت ذاته أنه لولا تغطية وسائل الإعلام هذا الحادث لكان من الأصعب بكثير تحقيق ذلك.

يشار إلى أن بوتينا، التي أدانتها الولايات المتحدة بتهمة العمل لصالح دولة أجنبية دون تسجيل نشاطها عميلا أجنبيا على الأراضي الأمريكية، عادت إلى روسيا قادمة من الولايات المتحدة اليوم، بعد سجن دام عاما ونصف العام.