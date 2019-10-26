تركي آل الشيخ يمد حبال الود مع الأهلي: أدعم الكيان

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومستشار الديوان الملكي السعودي، دعمه للنادي الأهلي.
وقال آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لا أحد يُزايد علي، ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي".
وأضاف: "اختلفت معهم واتشتمت أمي من قِلة، وهذا ما حز في صدري وجرحني كثيرا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب".
وتابع: "عندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيلا، وعندما مرض دعوت له بالشفاء، هذه أخلاق العرب وهكذا تربينا".
وأردف: "أعلن من الآن أني داعم للكيان ولن اسمح باستخدام اسمي في الإساءة له!! أو التقليل منه!!، وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان".
واختتم رئيس هيئة الترفيه السعودية منشوره، قائلًا: "أتمنى أن تفهم الرسالة جيدا.. السعودية ومصر واحد في الحلوة والمرة".
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