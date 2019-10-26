وزارة الإعلام أم وزارة التنمية السياسية؟.. بقلم محجوب عروة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قبل سنوات وأنا أسير في احد شوارع العاصمة الآردنية عمان لفت نظرى مبنى كبير كتب في واجهته (وزارة التنمية السياسية).. أعجبتنى الفكرة والعبارة العبقرية وتمنيت أن تنشأ يوما في بلادنا وزارة بهذا المفهوم وهذا الاسم. لقد ألهمتنى وظللت أستدعيه في عمودى داعيا إلى إحلال نهج الثورات السياسية والانقلابات العسكرية بنهج أطلقت عليه نهج (التطور السياسى والدستورى)..

ظللت أرى أن ذلك هو النهج الأفضل للبلاد حتى لا تغرق في الصراعات والفوضى وتمنيت أن يأخذ به نظام الإنقاذ رغم خلافي معه وما نلت منه من ظلم فيتحقق التوافق الوطني الذي أحلم به والمشاركة الحقيقية في إدارة البلاد للمعارضة السياسية والعسكرية والآخرين حتى لا نكرر التجارب السياسية السابقة الفاشلة.. وكنت حقيقة أتمنى أن يرعوي نظام الإنقاذ ويفكر بعقلانية وحكمة بأن يكون ذلك الحوار الذي طرحه عقب ما أطلق عليه خطاب الوثبة الكذوب هو نهج التطور السياسي والدستوري فتتحقق الحرية والسلام والديمقراطية والحكم الرشيد ودولة المؤسسات والتبادل السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة النزيهة لا ذلك التزوير الذي ظل يمارسه نظام الإنقاذ، كما يمكن من خلال منهج التطور السياسي والدستوري الحقيقى الصادق أن نكرس العدالة ودولة سيادة القانون بديلا لحكم الفرد والتمكين الحزبي الظالم.. لكن للأسف اكتشف الشعب أن خطاب الوثبة وما أطلق عليه الحوار الوطني كان مجرد خدعة جديدة ومكررة من النظام وسياسة تهدف فقط لكسب الوقت عبر الرشاوي السياسية لضعاف النفوس من الأحزاب والحركات.

عندما استمعت عصر الخميس إلى ندوة (تجربة الديمقراطية في السودان الدروس والعبر) وحديث وتحليل قيم للد.النور حمد ود.محمد جلال الدين ود.محمد عبد القادر حول التجربة الديمقراطية عالميا ومحليا أدركت أننا نحتاج في الفترة الانتقالية إلى بث المزيد من الوعي والاستنارة عقب ثورة ديسمبر المجيدة التي أعتبرها ويتفق معي كثيرون أنها ثورة وعي تختلف عن الثورات السابقة في السودان.. فثورتا أكتوبر وأبريل كانا بهدف إسقاط النظامين ولم يحدث حوار حقيقي بين المكونات السياسية لا قبل سقوط النظامين ولا بعدهما فقد كان الهم الأكبر هو قيام الانتخابات من أجل السلطة فقد فرضت الأحزاب فترة انتقال لبضعة أشهر فقط عقب أكتوبر وعاما واحدا عقب إبريل ففشلت في عقد حوار بناء يتفق فيه الجميع على المشتركات والحد الأدنى لكيف يحكم السودان فقد كان الهم هو الاقصاء المتبادل و(من) يحكم السودان كرس أزمة الثقة والخوف المتبادل فكانت الانقلابات الإقصائية التي فشلت جميعها.

كنا ولا زلنا في حاجة لوعي جديد واستنارة جديدة حتى تأتي الفترة القادمة بعد ثلاثة أعوام نقلة نوعية تنتهي فيها الدورة الخبيثة والتخلف السياسي ونلتفت إلى قضايانا بجدية وصدق ومنهج علمي وفي تقديري يمكن أن يحدث ذلك عبر تغيير في عقيدة ونهج وزارة الثقافة والإعلام فلا تدار بنفس الطريقة التقليدية والصندوق القديم منذ الاستقلال ولتكن هي وزارة التنمية السياسية من أجل المزيد من بث الوعي والاستنارة لثورة الوعي فلا نكرر ما مضى.. إنه الوعي بسودان جديد.. سودان الحرية والسلام والعدالة والديمقراطية الصحيحة والتنمية المتوازنة المستدامة والحكم الرشيد ومحاربة الفساد والكفاءة والأمانة في إدارة بلادنا..