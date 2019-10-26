تأجيل محاكمة البشير للسبت المقبل

أرجأت محكمة سودانية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت غياب أحد شهود الدفاع "النفي"، ورفض شاهد آخر الإدلاء بالشهادة.

وحضر البشير إلى جلسة المحاكمة، التي عقدت في "معهد العلوم القضائية والقانونية" في ضاحية "أركويت" شرق الخرطوم، وسط تشديد الإجراءات الأمنية.

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وقال أحمد ابراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول، في مؤتمر صحفي بعد الجلسة، إن المحكمة اتخذت إجراءات ضد أحد شهود الدفاع، بسبب عدم حضوره أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة، وأمرت بالقبض عليه، مضيفا أن "الشاهد الثاني طلب لقاء القاضي على انفراد، لكن القاضي رفض، كما رفض الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة".

وأرجأت المحكمة المحاكمة إلى السبت المقبل، للسماع إلى أقوال الشاهدين، ويواجه البشير تُهما تتعلق بالثراء غير المشروع، والتعامل بالنقد الأجنبي، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية.