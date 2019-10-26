برلمان العراق يفشل بعقد جلسته الاستثنائية

واحتشد مئات العراقيين للتظاهر في ساحة التحرير ببغداد، لليوم الثاني بعد اندلاع الاحتجاجات مساء أمس الجمعة في العاصمة العراقية وعدد من المحافظات، للمطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد وتوفير فرص العمل، والتي راح ضحيتها أكثر من 40 قتيل بالإضافة إلى مئات الجرحى.
وأدانت وزارة الداخلية العراقية بشدة أعمال الحرق للمؤسسات العامة والمنشآت ومنازل المواطنين خلال الاحتجاجات، مؤكدة أن هذه الأفعال لا علاقة لها بالتظاهر السلمي.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن حق التظاهر السلمي كفله الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة بما يؤمن حفظ أرواح المواطنين وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
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