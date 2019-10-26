"جعجع" منتقدًا "الحريري": هل من فضيحة ولا مبالاة أكثر من ذلك؟

انتقد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، اليوم السبت، موقف الحكومة اللبنانية من المظاهرات الاحتجاجية، وعدم احتوائها الموقف منذ 10 أيام.

وكتب "جعجع" عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر": " الشوارع يصرخ ولا من يسمع ولا من يتجاوب هل من فضيحة ولا مبالاة وانقطاع مع الناس أكثر من ذلك؟".

وكان جعجع تقدم بإستقالته السبت الماضى، بجانب 4 وزراء تابعين لحزب القوات من الحكومة، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام.

وأكد جعجع أن حزب القوات اللبنانية حريص على الاستقرار، مشددًا على أنه لا ثقة لديه بقدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ الإصلاحات.