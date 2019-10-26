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حمدوك يلغي قرار استثناء المعاشيين بشمال كردفان

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أصدر رئيس مجلس الوزراء  الانتقالي دكتور عبد الله حمدوك قرارا قضى بإلغاء القرار الخاص باستثناء عمال ولاية شمال كردفان من القرار الجمهوري القاضي برفع سن المعاش إلى ٦٥ سنة.

و أكد والي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله أن هذا القرار أعاد الحق لأصحابه ورفع الضرر عن كل المتضررين من العاملين وأسرهم، مؤكدا أن حكومته لن تدخر جهدا لتحقيق العدالة التي رفعتها الثورة شعارا ورفع الظلم عن كل مواطن.

 

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وأعرب عن شكره وتقديره لمجلس السيادة والوزراء والوزارات الاتحادية المعنية لتعاونها في إصدار القرار، كما حيا صبر ومثابرة المعاشيين بالولاية حتى عودة الحق وانتصار العدالة.

 

وكان قد صدر قرار باستثناء عمال ولاية شمال كردفان من القرار الجمهوري القاضي برفع سن المعاش إلى ٦٥ سنة.

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