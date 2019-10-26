الأمريكية اليز لبيك تطرح ألبومها "سقارة"

طرحت المطربة الأمريكية اليز لبيك، ألبوما جديدا تحت عنوان "سقارة"، توزيع المنتج ريتشارد الحاج وشبكة موسيقى، عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، وقناة موسيقى تي في، كل المتاجر الرقمية بينها Anghami، Deezer،Amazon، Itunes، Spotify.

الألبوم يتضمن اغنية باللهجة المصرية تحمل عنوان" يا مصري " كلمات نصر الدين ناجي وألحان وتوزيع احمد جنيدي، وكذلك أغنيتين ديو مع الشيخ محمود التهامى هما سقارة هيد الألبوم وcome to me وديو آخر بمشاركة المطرب وائل الفشني يحمل عنوان forever yours وديو اغنية" عاشر" بمشاركة بساطة باند.

ويتضمن الألبوم اغنية love will come again، red moon، carnival، I will wait for you.

"سقارة" يمزج بين الموسيقي الغربية والعربية، مصري في تفاصيله، وشاركت "اليز" في تلحينه كاملا.

يذكر أن المنتج ريتشارد الحاج سوف يطرح كذلك خلال أيام سينجل جديدة للمطربة فاطمة عيد تحمل عنوان "أضحك وسيبها"، كلمات الشاعر أحمد سرور، ألحان أحمد العتباني، توزيع عمرو عبد الفتاح، هندسة صوتية ماهر صلاح، منتج فني إسلام بيبو.