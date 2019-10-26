نابولي يطلب 180 مليون يورو لبيع نجمه لبرشلونة وريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية بان نادي نابولي الإيطالي حدد سعره للموافقة على رحيل لاعب الوسط فابيان رويس.

وترغب عدة أندية في التعاقد مع متوسط الميدان الإسباني الشاب في الميركاتو الشتوي المقبل وفي مقدمتها ريال مدريد وبرشلونة.

وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" بأن نابولي لن يوافق على رحيل فابيان رويس إلا بمقابل مادي يصل 180 مليون يورو.

ويستعد نابولي لمواجهة سبال في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم "الكالتشيو".

ويحتل نابولي المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 16 نقطة بفارق 6 نقاط كاملة عن يوفنتوس صاحب الصدارة.