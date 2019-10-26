35 مليون يورو تقرب نجم برشلونة من إنتر ميلان

عقد مسئولو نادي إنتر ميلان اجتماعًا مع نظائرهم في برشلونة من أجل التفاوض حول ضم النادي الإيطالي للاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية فإن برشلونة يرحب برحيل لاعب الوسط الكرواتي في يناير المقبل، في ظل عدم اعتماد أرنستو فالفيردي عليه في تشكيل الفريق.
وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن الأسبوع الماضي اجتمع إنتر مع البارسا من أجل التعاقد مع راكيتيتش.
وأضافت الصحيفة بأن البارسا يريد فوق 35 مليون يورو، وهناك اختلاف مع إنتر حول قيمة الكرواتي، ولكن هناك علاقات جيدة بين الناديين، وهناك سعي لحل خروج جيد لجميع الأطراف.
وتابعت الصحيفة بأن كل شئ جاهز لرحيل راكيتيتش في يناير المقبل، مع اهتمام أكثر من نادي للحصول على خدماته.
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