مدرب ليستر سيتي يكشف عن سر الفوز 9-0

أكد بيرندان رودجرز مدرب ليستر سيتي أن فريقه يتعلم كيفية اللعب بشراسة، وذلك عقب الفوز القياسي 9-0 على ساوثامهبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ولعب ساوثامهبتون بعشرة لاعبين بعد طرد رايان برتارند عقب 12 دقيقة، إذ كان حينها متأخراً بهدف، ولم يكن بوسعه التعامل مع سرعة ودقة لاعبي ليستر سيتي.
وتقدم ليستر، الذي حقق مفاجأة مدوية بالتتويج بلقب الدوري في 2016، إلى المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يتبقى له مباراة إضافية.
وبعد التقدم 5-0 في الشوط الأول طالب رودجرز لاعبيه بمواصلة محاولات تسجيل الأهداف من أجل إظهار أن ليستر "فريق كبير".
وقال رودجرز لشبكة سكاي سبورتس: "قلنا بين الشوطين يجب الإبقاء على اللعب بسرعة في المباراة ويجب معاقبة المنافس، هذا أمر صعب على رالف (هازنهوتل مدرب ساوثامبتون) لكننا كنا نؤدي عملنا ونحاول تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف".
وأضاف: "قلنا إن النتيجة هي التعادل السلبي بين الشوطين، وهذا جزء من ثقافتنا وأنه يجب التخلص من آثار الفريق الصغير ونصبح مثل الكبار ونحترم اللعبة، هم لاعبون موهوبون ويتعلمون اللعب بشراسة".
وتابع مدرب ليستر سيتي: "نحن نثق في عملنا ونعتقد أن بوسعنا مواصلة اللعب بقوة هذا الموسم.. يرغب اللاعبون في التطور والتحسن".
نتيجة مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون
انتهت نتيجة مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون 9-0 ضمن منافسات الجولة العاشرة ليعادل رقم مانشستر يونايتد كصاحب أكبر نتيجة فوز في الدوري الإنجليزي منذ بداية النظام الحالي تحت مسمى البريميير ليج في في موسم 1992- 1993.
أكبر الانتصارات في تاريخ الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي وساوثهامبتون 9-0 يوم 25 أكتوبر من عام 2019
نيوكاسل على شيفيلد وينزداي بنتيجة 8-0 يوم 19 سبتمبر عام 1999
توتنهام هوتسبير على ويجان أتلتيك 9-1 يوم 22 نوفمبر عام 2009
تشيلسي وويجان 8-0 يوم 9 مايو في 2010
تشيلسي وأستون فيلا 8-0 يوم 23 ديسمبر من عام 2012
ساوثهامبتون وسندرلاند 8-0 يوم 18 أكتوبر من عام 2014
مانشستر سيتي وواتفورد بنتيجة 8-0 يوم 21 سبتمبر من عام 2019
مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست بنتيجة 8-1 يوم 6 فبراير من عام 1999
بلاكبيرن روفرز ونوتنجهام فورست بنتيجة 7-0 يوم 18 نوفمبر من من عام 1995
مانشستر يونايتد وبارنسلي 7-0 يوم 25 أكتوبر عام 1999
أرسنال وإيفرتون 7-0 في يوم 11 مايو من عام 2005
أرسنال وميدلزبره 7-0 يوم 14 يناير من عام 2006
ميدلزبره ومانشستر سيتي بنتيجة 8-1 لصالح الأول يوم 11 مايو من عام 2008.
تشيلسي وستوك سيتي بنتيجة 7-0 يوم 25 من عام 2010
مانشستر سيتي ونورويتش سيتي 7-0 يوم 2 نوفمبر في 2013.
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