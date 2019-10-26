عاجل.. مفاجآت في تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لموجهة ضيفه أستون فيلا بعد قليل في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". تشكيل مانشستر سيتي ضد أستون فيلا حراسة المرمى : إيدرسون خط الدفاع : كانسيلو - فيرنانديهو - ستونز - ميندي Advertisements خط الوسط: جوندوجان - سيلفا - دي بروين خط الهجوم: برناردو سيلفا - رحيم ستيرلينج - جابريل خيسوس وكان مانشستر سيتي قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب مضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد. ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني على سلم ترتيب البريميرليج برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.

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