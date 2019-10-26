تفاصيل جديدة بشأن شاحنة الموت البريطانية

عثرت الشرطة البريطانية على 39 جثة في شاحنته، كانت مركونة داخل مجمّع صناعي ببلدة Grays البعيدة في جنوب شرقي إنجلترا 40 كيلومتراً عن لندن.

الضحايا من فيتنام

ووفقًا لقناة العربية، ذكر قس من منطقة زراعية في فيتنام، اليوم السبت، أن غالبية الضحايا التسع والثلاثين الذين وجدت جثثهم في شاحنة بالقرب من لندن الأسبوع الماضي فيتناميون على الأرجح، حيث يعتقد أنهم جاؤوا من المنطقة التي يعيش بها.

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واعتقدت الشرطة، أن الضحايا صينيون، لكن بكين قالت إن هذا لم يتأكد بعد. وأعلنت السفارتان الصينية والفيتنامية أن مسؤوليهما يتعاونون مع الشرطة البريطانية.

وأكد القس الكاثوليكي، أنتوني دانج هو نام، في بلدة ين تان، النائية في إقليم ني آن بشمال وسط فيتنام، على بعد 300 كيلومتر جنوبي هانوي، إنه يتواصل مع عائلات الضحايا.