ناسا: يجب أن يعود "بلوتو" إلى وضعه السابق

أعرب رئيس إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) جيم بريدينستين، عن اعتقاده أنه يجب إعادة بلوتو إلى وضعه السابق، أي اعتباره كوكبا ضمن النظام الشمسي، لا كوكبا قزما.
وكان بلوتو يعد كوكبا حتى عام 2006، عندما جرى تخفيضه بصورة مثيرة للجدل إلى "كوكب قزم"، من جانب الاتحاد الدولي لعلم الفلك.
وتوجد في مجموعتنا الشمسية 5 كواكب قزمية، ومنها بلوتو.
ولدى الكواكب القزمة كتلة كافية تسمح لها بالتشكل على هيئة كرات بالاعتماد على جاذبيتها الخاصة فقط، لكنها عاجزة عن السيطرة على الأجرام الأخرى في محيطها، وهو الأمر الذي يميزها عن الكواكب "العادية"، طبقا لـ"ناسا".
وقال بريدينستين، خلال المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في واشنطن، الجمعة: "بصفتي مديرا لناسا، فأنا أعتقد أن بلوتو يجب أن يكون كوكبا"، الأمر الذي لاقى استحسان الحضور.
وأوضح أن موقفه يستند إلى طبيعة باطن الكوكب والأقمار المحيطة به والغلاف المتكون حوله من طبقات متعددة.
وينضم رئيس "ناسا" في موقفه هذا إلى مجموعة من العلماء الذين نشروا دراسة قبل نحو عام في دورية علمية، وقالوا فيها إن اعتبار بلوتو كوكبا قزميا أمر غير سليم فلكيا.
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