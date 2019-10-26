وحدات الجيش السوري تتقدم نحو الحدود التركية

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، بدخول قوات الجيش السوري الحدود الإدارية لمدينة رأس العين وبأنها تتابع تقدمها في ريفها، وصولا إلى الحدود السورية التركية.
وذكرت الوكالة، أن وحدات الجيش السوري تابعت انتشارها على طريق (تل تمر – رأس العين) في ريف الحسكة الشمالي الغربي، مشيرة إلى أن القوات دخلت 8 قرى هي الداوودية، العزيزية، القاسمية، الرشيدية، الظهرة، السيباطية، الجميلية، خربة الدبس، وتتابع هذ الوحدات تقدمها نحو الحدود التركية.
وكانت وحدات من الجيش السوري قد دخلت، أمس، قرية (أم الكيف) في الريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة، وسط ترحيب الأهالي.
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