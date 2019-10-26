قيادى بحركة فتح: الاحتلال يحاول إبقاء الواقع الفلسطينى رهينة لرغباته

أكد القيادى بحركة فتح، الدكتور جهاد الحرازين، أن التهديدات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية بسبب وقف استيراد العجول أمر متوقع، خاصة ما لحق هذا القطاع الاقتصادى من خسائر كبيرة فى ظل أن من يمتلكون ويسيطرون على القطاع والثروة الحيوانية هم قادة الليكود.

وأضاف الحرازين، فى تصريحات صحفية، أنه بعد القرار الذى اتخذته الحكومة الفلسطينية بوقف عمليات استيراد العجول الإسرائيلية فى إطار خطة الانفكاك الاقتصادى عن إسرائيل، التى تستهدف كل ما هو فلسطينى، لذلك هذه الخطوة ستكون حلقة فى سلسلة خطوات أخرى تالية تعمل الحكومة الفلسطينية على التحضير لها، حتى تدرك حكومة الاحتلال أنه لم يعد مقبولًا تلك الممارسات التي تقوم بها.

وأوضح الحرازين أن حكومة الاحتلال تحاول أن تبقى الواقع الفلسطيني رهينة لرغبته ومخططاته الاستهدافية والمتكررة.

وحول التهديدات الإسرائيلية، قال الحرازين ماذا ستفعل إسرائيل أكثر مما قامت به من إجرام بحق الشعب الفلسطيني؟ فالقرصنة على الأموال مستمرة والحصار متواصل والحواجز مقطعة أواصر المدن والقرى تعزل وسياسات الهدم والإغلاقات مستمرة ومنع التصدير والاستيراد، كل ذلك تقوم به حكومة الاحتلال، فماذا تبقى لكي تعاقب وتهدد به الشعب الفلسطينى؟ سيمضي بخطة الانفصال وسيتحمل أى نتائج؛ لأنها لن تكون أقسى مما مضى.

وأشار الحرازين إلى أنه بعد الزيارات التى قام بها رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية والوزراء إلى مصر والأردن والعراق وتوقيع اتفاقيات تبادل وتعاون تجارية وخدماتية وفتح أسواق جديدة بإمكان ذلك تعويض المواطن الفلسطينى بالمنتج الفلسطينى والعربى والدولى بعيدا عن منتجات الاحتلال الإسرائيلى.