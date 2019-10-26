وصول وفد حركة جيش تحرير السودان الخرطوم

وصل إلى البلاد صباح اليوم وفد حركة جيش تحرير السودان جناح مني أركو مناوي برئاسة جمعة الوكيل أنقل مساعد رئيس الحركة لشؤون الشباب والطلاب وكان في استقباله بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي والقيادي بالحرية والتغيير وجدي صالح والتوم هجو والقيادي بحزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ وعدد من قيادات الثورة .

وأكد رئيس الوفد جمعة الوكيل في تصريح صحفي أن جيش حركة تحرير السودان مع السلام وأنهم حملوا السلاح ليس رغبة في القتال وإنما كان القتال وسيلة مبينا أن الحركات المسلحة كانت حركات تحريرية مطلبية .

وقال الوكيل نحيي شباب الثورة ونترحم على الشهداء في السودان منذ الاستقلال حتى الآن الذين استطاعوا إسقاط النظام البائد .

وأضاف أن الشباب استطاعوا تحرير السلام الذي كان معتقلا وحررونا نحن كذلك وأكد أن الحركة مع القصاص العادل وتدعم محكمة العدل الدولية .

كما أكد أنهم جاءوا إلى البلاد من أجل دعم حكومة الثورة لأنها مضت خطوة إلى الإمام مشيرا إلى أن غيابه عن البلاد دام لأكثر من 14 عاما توفيت خلالها أمه وأكد سعادته بلقائه بوالده وخالته اليوم بعد كل هذه الفترة الطويلة وذلك من أجل تحقيق السلام في السودان .