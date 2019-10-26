فاجأ الفنان طه سليمان جمهوره في حفله بالمسرح القومي يوم أمس الاول وهو يدخل للمسرح مرتدياً قناعاً تنكريا اثار دهشة الجمهور الغفير الذي امتلأت جنبات المسرح، والذي عبر عن دهشته بالوقوف قرابة الدقيقة وهو يهتف باسم فنانه المفضل الذي غاب عن الحفلات الجماهيرية قرابة العام.
وبحسب آخر لحظة، طه قدم في الحفل مجموعة من الاغنيات الجديدة واغنيات مسموعة جرى توزيعها موسيقياً بشكل جديد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر طه سليمان (يتنكر) لجمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.