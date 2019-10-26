طه سليمان (يتنكر) لجمهوره

فاجأ الفنان طه سليمان جمهوره في حفله بالمسرح القومي يوم أمس الاول وهو يدخل للمسرح مرتدياً قناعاً تنكريا اثار دهشة الجمهور الغفير الذي امتلأت جنبات المسرح، والذي عبر عن دهشته بالوقوف قرابة الدقيقة وهو يهتف باسم فنانه المفضل الذي غاب عن الحفلات الجماهيرية قرابة العام.

وبحسب آخر لحظة، طه قدم في الحفل مجموعة من الاغنيات الجديدة واغنيات مسموعة جرى توزيعها موسيقياً بشكل جديد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)