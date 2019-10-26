خلافات بالخرطوم الوطني حول هيدان.. و”إبراهومة” ضمن الخيارات

التاريخ: 26-أكتوبر-2019
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على الرغم من عدم إصدار مجلس إدارة الخرطوم الوطني لأي قرار رسمي حول مصير مدرب الفريق المغربي خالد هيدان، إلا أن مصادر مقربة من لجنة التسيير بنادي الخرطوم الوطني، أشارت إلى أن الأخيرة أجرت اتصالات ببعض المدربين الوطنيين لأجل خلافة المدرب المغربي.
وأبدى بعض أعضاء مجلس الخرطوم الوطني غضبهم من تردي المستوى الفني للفريق بالأخص في المباراة الأخيرة أمام الأهلي الخرطوم التي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.
ويشار بحسب صحيفة السوداني، إلى أن مصدر رفيع بنادي الخرطوم الوطني، أكد أن اتجاه برز للتعاقد مع مدرب وطني، لافتاً النظر إلى أن هناك أكثر من خيار وأبرزهم المدرب الوطني الكابتن إبراهيم حسين “إبراهومة”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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